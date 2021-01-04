Скільки водіїв їздили п'яними під час новорічних вихідних: дані поліції
Впродовж новорічних свят патрульна поліція отримала більше ніж 130 тисяч викликів. Зокрема, мовиться про святкові вихідні 31 грудня – 3 січня 2021 року.
З них 2 241 повідомлення стосувалося різних ДТП. Про це повідомили у Патрульній поліції.
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За даними правоохоронців, в автомобільних аваріях травмувалися 183 людини. Ще 33 особи загинули.
Загалом патрульні склали 1 356 адміністративних матеріалів щодо водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані.
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