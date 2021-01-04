Впродовж новорічних свят патрульна поліція отримала більше ніж 130 тисяч викликів. Зокрема, мовиться про святкові вихідні 31 грудня – 3 січня 2021 року.

З них 2 241 повідомлення стосувалося різних ДТП. Про це повідомили у Патрульній поліції.

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За даними правоохоронців, в автомобільних аваріях травмувалися 183 людини. Ще 33 особи загинули.

Зверніть увагу! У перший день 2021 року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів через керування транспортом у нетверезому стані. Загалом на Новий рік від українців надійшло понад 7 тисяч викликів. Детальніше про це – читайте тут.

Загалом патрульні склали 1 356 адміністративних матеріалів щодо водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані.

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Довідка. З 1 липня 2020 року в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у стані алкогольного сп'яніння. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортом до 3 років. А штраф за повторне правопорушення сягає 51 тисячі гривень.