За минулу добу у ЗСУ на COVID-19 захворіли ще 80 осіб. Трохи менше за половину з них госпіталізували. Інші – лікуються вдома під пильним наглядом лікарів.

Загалом станом на 8 березня 10:00 у лавах Збройних сил України на коронавірус хворіє 1 294 людини. Важливо В зоні ООС почали вакцинацію військових: фото Статистика COVID-19 у ЗСУ Всього за час пандемії одужало 16 273 особи , летальних випадків – 49. На ізоляції перебуває 373 людини.

, летальних випадків – 49. На ізоляції перебуває 373 людини. За минулу добу зареєстрували 80 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 34 особи. Яка ситуація з вакцинацією від COVID-19 Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 2 796 осіб отримали першу дозу вакцини. За минулу добу щеплення отримали 420 осіб. Зверніть увагу! 24 лютого в Україні стартувала масова вакцинація населення проти коронавірусу. Найперше щеплення почали робити у Черкасах, далі – на Київщині, Вінниччині та Чернігівщині. Коронавірус в Україні Станом на 8 березня в Україні зафіксували 1 406 800 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу в країні зареєстрували 5 572 нових хворих.

Найбільше нових хворих за попередню добу виявили у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Наразі у червоній карантинній зоні опинилися одразу 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.