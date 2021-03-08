COVID-19 не відступає: скільки військових ЗСУ підхопили недугу
За минулу добу у ЗСУ на COVID-19 захворіли ще 80 осіб. Трохи менше за половину з них госпіталізували. Інші – лікуються вдома під пильним наглядом лікарів.
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Загалом станом на 8 березня 10:00 у лавах Збройних сил України на коронавірус хворіє 1 294 людини.
Важливо В зоні ООС почали вакцинацію військових: фото
Статистика COVID-19 у ЗСУ
- Всього за час пандемії одужало 16 273 особи, летальних випадків – 49. На ізоляції перебуває 373 людини.
- За минулу добу зареєстрували 80 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 34 особи.
Яка ситуація з вакцинацією від COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 2 796 осіб отримали першу дозу вакцини. За минулу добу щеплення отримали 420 осіб.
Коронавірус в Україні
- Станом на 8 березня в Україні зафіксували 1 406 800 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу в країні зареєстрували 5 572 нових хворих.
- Найбільше нових хворих за попередню добу виявили у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
- Наразі у червоній карантинній зоні опинилися одразу 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.
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