Протягом 2020 року у війні на Донбасі загинули 50 військових Збройних сил України. Ще 339 бійців отримали поранення. Однак насправді загиблих серед особового складу Операції об'єднаних сил було більше.

Так, від куль проросійських бойовиків загинули 50 військових ЗСУ. Про це "Радіо Свобода" повідомили у Міністерстві оборони.

Важливо На Донбасі від пострілу ворожого снайпера загинув український боєць: відоме його ім'я

Через не бойові причини загинули ще 79 захисників.

Зауважимо, що насправді кількість загиблих військовослужбовців є більшою. Все тому, що у війні беруть участь не тільки ЗСУ, а й Нацгвардія, поліція, прикордонна служба.

До слова, внаслідок обстрілу снайпера на Донбасі 11 січня загинув старший солдат Олег Андрієнко. Це перша смерть українського захисника у 2021 році.

Скільки військових загинули від початку війни

За інформацією Міноборони, з 2014 року під час російсько-української війни загинули 2 665 військових ЗСУ, поранено 10 152 воїнів. Кількість інших загиблих серед ЗСУ становить 1 168 людей.

Зверніть увагу! Ще від липня 2020 року на Донбасі діє режим повного припинення вогню. Попри те, що бойовики регулярно порушують перемир'я, обстрілів та втрат стало менше. Детальніше – читайте тут.