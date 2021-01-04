Офіс Президента яскраво прикрасили напередодні Нового 2021 року. На це витратили понад 50 тисяч гривень. Чим саме облаштували територію – читайте далі.

Ця сума є значно більшою, ніж планували витратити. Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами, повідомляє УНН.

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"На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2020 році витрати становлять 53 218 гривень", – мовиться у запиті.

Також відомо, що планували витратити на новорічне оформлення ОП приблизно 40 тисяч гривень.

До слова. У 2019 році на новорічне оформлення офісу Президента використали 122 995 гривень. Ще 25 200 гривень витратили на дизайнерське оформлення новорічних ялинок у Маріїнському палаці.

Новорічне оформлення ОП: що відомо