Скільки витратили на новорічне оформлення Офісу Президента: вражаюча цифра
Офіс Президента яскраво прикрасили напередодні Нового 2021 року. На це витратили понад 50 тисяч гривень. Чим саме облаштували територію – читайте далі.
Ця сума є значно більшою, ніж планували витратити. Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами, повідомляє УНН.
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"На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2020 році витрати становлять 53 218 гривень", – мовиться у запиті.
Також відомо, що планували витратити на новорічне оформлення ОП приблизно 40 тисяч гривень.
Новорічне оформлення ОП: що відомо
- На вулиці Банковій біля Офісу Президента розмістили справжнє новорічне містечко.
- 14 грудня там встановили велику карусель. Окрім цього, ще й маленькі будиночки для продажу їжі та сувенірів.
- 19 грудня під Офісом Президента засвітили різдвяну "президентську" ялинку. Раніше там облаштували ковзанку.
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