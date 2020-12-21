В Україну наближається період новорічно-різдвяних свят. Тому населення матиме для відпочинку 3 довгих блоки вихідних по 3 – 4 дні. Найбільше їх буде під час святкування Різдва за юліанським календарем.

Коли відпочиватимуть українці

Знаючи скільки буде вихідних на Різдво та Новий рік можна вдало спланувати свій відпочинок на свята. Про те, коли відпочиватимуть українці повідомляє 24 канал.

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►25 грудня, у п'ятницю, коли християни західного обряду святкують Різдво, українці відпочиватимуть 3 дні поспіль.

►На Новий Рік населення також матиме 3 вихідних: 1 – 3 січня.

►7 січня Різдво святкують християни східного обряду, тому цей день визнали державним вихідним. Крім того, робочий день у п'ятницю, 8 січня, уряд переніс на суботу, 16 січня. Так, українці відпочиватимуть 4 дні – з 7 по 10 січня включно.

Зверніть увагу! Впродовж 8 – 25 січня в Україні діятимуть посиленні карантинні обмеження. Усім закладам харчування буде заборонено приймати відвідувачів. В усі інші дні вони можуть працювати до 23:00, однак розраховувати людей повинні до 22:00. До речі, у новорічну ніч ресторанам дозволили працювати до 01:00. Більше про карантин в Україні – читайте тут.



Що передбачає карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу