Думки розділилися: скільки відсотків українців вірять у дієвість локдауну в Україні
Жорсткі карантинні обмеження в Україні мають запровадити вже з 8 січня. Прихильників та противників такого рішення серед експертів, політиків та лікарів є чимало. Розділилися думки й простих українців.
У дієвість локдауну вірять 52% українців. Про це свідчать результати нового опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Чи буде локдаун дієвим
- 52% респондентів заявили, що локдаун в Україні неодмінно дасть результат;
- 45% українців мають протилежну думку;
- ще 3% – не визначилися.
Ставлення українців до жорсткого карантину / Фото "Рейтингу"
Що потрібно закрити на час локдауну
Також великий відсоток респондентів виступають за закриття ресторанів, кафе та закладів громадського харчування. Трохи більше за половину опитаних кажуть, що варто закрити школи.
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Додамо, що локдаун в Україні розпочнеться 8 січня та триватиме до 24 числа. Водночас жорстке посилення карантинних обмежень запровадили у багатьох країнах Європи.
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