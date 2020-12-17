Жорсткі карантинні обмеження в Україні мають запровадити вже з 8 січня. Прихильників та противників такого рішення серед експертів, політиків та лікарів є чимало. Розділилися думки й простих українців.

У дієвість локдауну вірять 52% українців. Про це свідчать результати нового опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Водночас 41% опитаних українців виступають проти запровадження жорстких обмежень. Ще 3% не визначилися зі своєю позицією.

Чи буде локдаун дієвим

52% респондентів заявили, що локдаун в Україні неодмінно дасть результат;

45% українців мають протилежну думку;

ще 3% – не визначилися.



Ставлення українців до жорсткого карантину / Фото "Рейтингу"

Що потрібно закрити на час локдауну

Згідно з результатами опитування, понад 70% українців підтримують закриття спортзалів та кінотеатрів на час локдауну. А от найменше опитаних переконані, що громадський транспорт має зупинити роботу у межах жорстких обмежень. Зупинки роботи міжміського громадського транспорту хочуть лише чверть опитаних.

Також великий відсоток респондентів виступають за закриття ресторанів, кафе та закладів громадського харчування. Трохи більше за половину опитаних кажуть, що варто закрити школи.



Що повинно припинити роботу на час жорсткого карантину в Україні / Фото "Рейтингу"

Додамо, що локдаун в Україні розпочнеться 8 січня та триватиме до 24 числа. Водночас жорстке посилення карантинних обмежень запровадили у багатьох країнах Європи.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят / Інфографіка 24 каналу