У січні все менше українців стали підтримувати запровадження локдауну. У порівнянні з груднем 2020 року підтримка жорстких обмежень зменшилася на 5%.

Станом на січень 2021 локдаун підтримують 51% опитаних. Про це свідчать результати нового опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Натомість у грудні 2020 року жорсткі карантинні обмеження підтримували 56%.

Результати січневого опитування

40% опитаних вважають, що запровадження карантину зменшить рівень захворюваності;

55% – мають протилежну думку;

третина не вважає локдаун ефективним.

Більше висловлюються на локдауну старші люди, жінки, а також ті, хто боїться захворіти COVID-19,

– зазначили у "Рейтингу".

Що відомо про опитування? Дослідження тривало у період 14 – 16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Додамо, що в Україні до 24 січня триватиме локдаун. Натомість загальнонаціональний карантин, найбільш ймовірно, продовжать до кінця березня. Потім можуть повернути адаптивний карантин.

Більше про карантин в Україні у 2021 році – читайте за посиланням.