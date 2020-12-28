Скільки українців зустрічатимуть Новий рік вдома: результати опитування
Святкувати Новий рік удома з рідним планують 81% українців. Натомість майже кожен десятий сподівається зустріти 2021 рік у гостях у друзів або родичів.
Де українці святкуватимуть Новий рік
Про плани українців на новорічну ніч свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
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У порівнянні з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії COVID-19. Майже на 14% зросла кількість тих, хто планує провести Новий рік у родинному колі, таких тепер 81%.
Крім того, вдвічі зменшилася – до 9% – частка тих, хто піде в гості.
Як відрізняються плани людей залежно від віку
- кожна 5 молода людина (або 23% від опитаних віком 18 – 29 років) планує зустріти Новий рік у компанії;
- серед опитаних віком від 60 років 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, 6% взагалі не будуть святкувати.
Які плани у чоловіків та жінок
Серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%).
Загалом в опитаних майже немає бажання святкувати Новий рік у громадському закладі чи у публічних місцях.
Де планують святкувати Новий рік українці / Скриншот зі сайту "Демократичних ініціатив"
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Що відомо про опитування?Його проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих. Особисто опитали 2 004 людей віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.
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