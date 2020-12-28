Святкувати Новий рік удома з рідним планують 81% українців. Натомість майже кожен десятий сподівається зустріти 2021 рік у гостях у друзів або родичів.

Де українці святкуватимуть Новий рік

Про плани українців на новорічну ніч свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте також Як прикрасити вікна до Нового 2021 року: 10+ простих способів, які сподобаються кожному

У порівнянні з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії COVID-19. Майже на 14% зросла кількість тих, хто планує провести Новий рік у родинному колі, таких тепер 81%.

Крім того, вдвічі зменшилася – до 9% – частка тих, хто піде в гості.

Як відрізняються плани людей залежно від віку

кожна 5 молода людина (або 23% від опитаних віком 18 – 29 років) планує зустріти Новий рік у компанії;

серед опитаних віком від 60 років 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, 6% взагалі не будуть святкувати.

Які плани у чоловіків та жінок

Серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%).

Загалом в опитаних майже немає бажання святкувати Новий рік у громадському закладі чи у публічних місцях.



Де планують святкувати Новий рік українці / Скриншот зі сайту "Демократичних ініціатив"

Зверніть увагу Меню на Новий рік 2021: які страви приготувати вдома