Протягом 7 січня в різних регіонах України сталося 105 пожеж, внаслідок яких загинули 5 людей. Ще 5 осіб отримали травми та опіки різного ступеня важкості.

Загалом на Різдво рятувальники здійснили 856 виїздів, під час яких їм вдалося врятувати 4 людини. Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС відзначили, що на свята традиційно зростає кількість пожеж у житловому секторі. Найчастіше вони виникають через те, що люди порушують правила пожежної безпеки та необережно поводяться з вогнем.

Пожежі на Різдво в Україні

Протягом минулої доби, 7 січня, в Україні виникло 105 пожеж, на яких загинули 5 людей, ще 5 травмувалися і та зазнали опіків.

► На Харківщині зайнявся дерев'яний будинок під час експлуатації пічного опалення. В результаті дії токсичних продуктів горіння постраждав чоловік, який там мешкав.

► На Хмельниччині рятувальники в приватному житловому будинку виявили тіла 49-річного чоловіка та 48-річної жінки. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння.

► Ще один трагічний випадок стався на Закарпатті. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат будинку було виявлено тіло 40-річного власника.

Загалом з початку 2021 року у пожежах загинули 39 українців, ще 32 особи постраждали.