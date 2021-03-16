Необґрунтованим вирок Стерненку вважають 34% обізнаних у справі українців: опитування

Джерело:Центр Разумкова
Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна. Лише 26% українців є добре обізнані щодо вироку активісту.
Водночас 42% громадян заявили, що дещо знають про ув'язнення Сергія Стерненка, а 32% – вперше про це чують.
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Тим респондентам, яким було відомо про цю справу, ставилося запитання, яким чином вони оцінюють рішення суду,
– розповіли соціологи.
Серед тих, хто знає про рішення суду, думки розділилися:
Більшість представників електорату партії "Слуга народу" вважають, що рішення суду стосовно Сергія Стерненка було об'єктивним – 40%. Необґрунтованим вважають – 26%.
У електораті "ЄС" переважають ті, хто вважає це рішення необґрунтованим (відповідно 15% і 60%).
Найчастіше вважають рішення об'єктивним представники електорату ОПЗЖ (69%, тоді як лише 9% з-поміж них вважають це рішення необґрунтованим і політично вмотивованим).
Зверніть увагу! Дослідження проводили з 5 по 9 березня 2021 року. Метод інтерв'ю – "обличчям до обличчя".
У ньому взяли участь 2018 повнолітніх з усіх регіонів України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.