Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна. Лише 26% українців є добре обізнані щодо вироку активісту.

Водночас 42% громадян заявили, що дещо знають про ув'язнення Сергія Стерненка, а 32% – вперше про це чують.

Читайте також Не чуєте – побачите: прихильники Стерненка анонсували акцію під ОП

Тим респондентам, яким було відомо про цю справу, ставилося запитання, яким чином вони оцінюють рішення суду,

– розповіли соціологи.

Серед тих, хто знає про рішення суду, думки розділилися:

34% дотримуються думки, що рішення суду було об’єктивним;

34% – що рішення суду є необґрунтованим і політично вмотивованим;

32% не змогли дати оцінку.

Оцінки громадян залежать від їхніх політичних симпатій

Більшість представників електорату партії "Слуга народу" вважають, що рішення суду стосовно Сергія Стерненка було об'єктивним – 40%. Необґрунтованим вважають – 26%.

У електораті "ЄС" переважають ті, хто вважає це рішення необґрунтованим (відповідно 15% і 60%).

Найчастіше вважають рішення об'єктивним представники електорату ОПЗЖ (69%, тоді як лише 9% з-поміж них вважають це рішення необґрунтованим і політично вмотивованим).

Зверніть увагу! Дослідження проводили з 5 по 9 березня 2021 року. Метод інтерв'ю – "обличчям до обличчя". У ньому взяли участь 2018 повнолітніх з усіх регіонів України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Сергія Стерненка засудили: що відомо



Що відомо про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу