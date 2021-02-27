Майже половина українців стурбована судовою справою Сергія Стерненка. Однак і є ті, хто про вирок активісту чують вперше: їх понад чверть.

Такі дані показало результати дослідження, яке провела платформа для соціологічних та маркетингових досліджень Liberty Report. Дані оприлюднили в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". До речі Протести на підтримку Стерненка пройшли в містах України: фото, відео Справа Стерненка: що свідчить опитування Виявилося, що стурбовані справою Стерненка 49% опитаних. Втім 28% опитаних відповіли, що нічого не знають про цю справу, а байдужість у цьому питання висловили лише 23% респондентів. З результатів опитування випливає, що чоловіки більш стурбовані цією судовою справою, ніж жінки: 55% і 44% відповідно. А вперше чують про неї – 37% опитаних жінок, проти 17% чоловіків. Якщо ж говорити про регіональний розподіл, то справою Стерненка стурбовані у західних регіонах України – 61% респондентів проти 40% на півдні та 39% – на сході України. Окрім того, відповідно до результатів дослідження, у 61% українців за останні два роки знизився рівень довіри до судової системи. Що це за опитування? Дослідження провели в реальному часі платформі LibertyReport.ai, із застосуванням підходу MIXED-MODE. Опитування відбулося онлайн та телефоном в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 4,26%. Стерненка засудили: що треба знати Одеського активіста, ексочільника "Правого сектору" в області, Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі.

Справа стосується викрадення людини.

Йдеться про ексдепутата Комінтернівської райради на Одещині Сергія Щербіча. Стерненко начебто скоїв це, щоб заволодіти грошима Щербіча: сумою у 300 гривень.

Стерненко стверджує: Щербіч – це проросійський колаборант, що перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова, а уся справа – політично змотивована. Ба більше, заснована лише на свідченнях самого Щербіча.

В Україні через вирок Стерненку спалахнули масові протести. Активісти запевнили: у Зеленського і генпрокуратури є тиждень, аби скасувати вирок Стерненку. Надалі протести будуть безстроковими.

Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу