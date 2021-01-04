В Україні до вакцинації від коронавірусу негативно ставляться 42% населення. Третина з них вважає, що COVID-19 – насамперед політична акція, і він нічим не відрізняється від інших вірусів.

Негативно налаштовані проти вакцини також люди, які вважають, що за такий час неможливо розробити ефективний та безпечний препарат. Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, повідомляє "РБК-Україна",

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Окрім того, однією з причин є те, що люди не довіряють владі.

Ще частина – на мій погляд, тому, що ми взагалі живемо в епоху постправди. Інтернет, крім багатьох позитивних сторін, дає майданчик різних вірувань – у таємний уряд, у сіонських мудреців,

– заувжив Паніотто.

Що ще сказав Паніотто

Дослідження, яке провели у серпні, показало, що 42% населення проти вакцинації.

З чого часу кількість заражених коронавірусом в Україні зросла у рази, однак проти вакцинації все ті ж 42% людей.

Зверніть увагу! Станом на січень 2020 кількість заражених коронавірусом в Україні перевищує норму у понад 7 разів