Найменше за останні 8 років: скільки українців просили притулку у Польщі

У 2020 році за міжнародним захистом у Польщі звернулося загалом майже 3 тисячі іноземців. Найбільше серед них росіян та білорусів. А от українці опинилися лише на третьому місці.

За даними речника Управління з питань іноземців Якуба Дудзяка, торік число іноземців, які просили статус біженця у країнах ЄС, зменшилося до найнижчого від 2013 року рівня.

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Дудзяк зауважив, що у 2020 році клопотання про надання міжнародного захисту у Польщі подало майже удвічі менше осіб, ніж попереднього року. За рік їхня кількість скоротилася від 4,1 тисячі до 2,8 тисячі осіб.

Громадяни яких країн найчастіше просили притулок у Польщі

Росія – 1283 осіб,

Білорусь – 407 осіб,

Україна – 317 осіб,

Афганістан – 120 осіб,

Таджикистан – 87 осіб.

За даними Європейського бюро підтримки надання притулку, у 2020 році міжнародний захист у країнах ЄС попросили 461,3 тисячі іноземців. Це на 31% менше, ніж у 2019 році. Майже одна третя виданих рішень була позитивна.

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Головними країнами походження іноземців, котрі зверталися за міжнародним захистом у країнах ЄС, були: Сирія, Афганістан, Венесуела, Колумбія та Ірак.