Скільки українців підтримують санкцї проти співгромадян за сепаратизм

10 лютого 2021 , 11:40
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Джерело:

Рейтинг

Більшість українців, 72%, підтримують запровадження санкцій проти своїх співгромадян, якщо їх діяльність шкодить державі. Проте рівень підтримки санкцій зростає, якщо є докази у причетності цих людей до сепаратизму.

Так, 85% українців підтримують санкції при доказах, що ці люди причетні до тероризму чи сепаратизму.

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Скільки українців підтримують санкції

  • 46% однозначно підтримують,
  • 26% – скоріше підтримують.

Скільки українців підтримують санкції за сепаратизм

  • 67% – однозначно підтримують,
  • 18% – скоріш підтримують.
Зверніть увагу! Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" протягом 6 – 8 лютого 2021 року. Для цього опитали 2 500 респондентів по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI. Похибка репрезентативності становить не більше 2,0%.

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