Скільки українців підтримують санкцї проти співгромадян за сепаратизм

Більшість українців, 72%, підтримують запровадження санкцій проти своїх співгромадян, якщо їх діяльність шкодить державі. Проте рівень підтримки санкцій зростає, якщо є докази у причетності цих людей до сепаратизму.

Так, 85% українців підтримують санкції при доказах, що ці люди причетні до тероризму чи сепаратизму.

До теми Рішення про блокування каналів Медведчука підтримала майже половина українців

Скільки українців підтримують санкції 46% однозначно підтримують,

26% – скоріше підтримують. Скільки українців підтримують санкції за сепаратизм 67% – однозначно підтримують,

18% – скоріш підтримують.

Санкції проти Козака: що відомо

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" протягом 6 – 8 лютого 2021 року. Для цього опитали 2 500 респондентів по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI. Похибка репрезентативності становить не більше 2,0%.