РНБО 19 лютого ввела проти Віктора Медведчука санкції через звинувачення у фінансуванні проросійських бойовиків. Однак 13,2% українців заявили, що вперше про це чують.

Добре обізнаними у запровадженні санкцій проти Медведчука є 45,2% українців. Дещо чули про це – 41,5%.

До теми ДБР веде розслідування щодо Медведчука і Козака

Ставлення населення до санкцій проти Медведчука

Підтримують – 61,1% опитаних;

Не підтримують – 23,4%;

Важко відповісти – 15,5%.

До речі, після введення обмежень у 19,8% населення погіршилося ставлення до кума Володимира Путіна, однак у 4,6% воно покращилося. Не змінилася думка про Медведчука у 63,5% українців.

Водночас у 21,4% опитаних покращилося ставлення до президента Володимира Зеленського, який підписав указ про санкції. Проте у 17,3% – погіршилося.

Що думають українці про блокування каналів

Санкції проти проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" підтримують 50,6% опитаних. Водночас 33,4% – проти.

Зверніть увагу! Дослідження проводили з 5 по 9 березня 2021 року. Метод інтерв'ю – "обличчям до обличчя". У ньому взяли участь 2018 повнолітніх з увсіх регіонів України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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