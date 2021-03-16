Скільки українців підтримують санкції проти Медведчука: дані опитування
РНБО 19 лютого ввела проти Віктора Медведчука санкції через звинувачення у фінансуванні проросійських бойовиків. Однак 13,2% українців заявили, що вперше про це чують.
Джерело:Центр Разумкова
Добре обізнаними у запровадженні санкцій проти Медведчука є 45,2% українців. Дещо чули про це – 41,5%.
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Ставлення населення до санкцій проти Медведчука
- Підтримують – 61,1% опитаних;
- Не підтримують – 23,4%;
- Важко відповісти – 15,5%.
До речі, після введення обмежень у 19,8% населення погіршилося ставлення до кума Володимира Путіна, однак у 4,6% воно покращилося. Не змінилася думка про Медведчука у 63,5% українців.
Водночас у 21,4% опитаних покращилося ставлення до президента Володимира Зеленського, який підписав указ про санкції. Проте у 17,3% – погіршилося.
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Санкції проти проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" підтримують 50,6% опитаних. Водночас 33,4% – проти.
Головне про санкції проти Медведчука та Козака
- 2 лютого обмеження на 5 років запровадили проти соратника Медведчука Тараса Козака. Під санкції потрапили й 3 проросійські телеканали, які у той же день припинили своє мовлення.
- 19 лютого санкції ввели вже проти Медведчука, Оксани Марченко та дружини Козака Наталії Лавренюк.
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