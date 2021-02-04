Більшість українців не підтримують право на приватне володіння зброєю. Хоча законопроєкт про її легалізацію нардепи планують попередньо розглянути вже цього тижня, однак тільки у першому читанні.

Джерело: "Рейтинг" Так, не підтримують легалізацію зброї 75% українців, а підтримують – лише 23%. Важливо Рада вже цього тижня розгляне закон про обіг зброї Такі дані отримали з опитування, яке провели 2 – 3 лютого. Опитали 2000 людей, що старші 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування був CATI з випадковою вибіркою мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Чи ухвалять закон про обіг зброї Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності порекомендував Раді ухвалити законопроєкт. Річ у тім, що Україна – єдина країна, де такого закону немає.

Проєкт передбачає запровадження посвідчення власника зброї. Там зазначать категорії зброї, які може отримати людина.

На кожну одиницю зброї передбачать технічний паспорт, де міститимуться дані про власника та серійний номер зброї.

Звичайно, право на користування зброєю можна буде отримати, якщо людина не матиме медичних протипоказань та судимості.