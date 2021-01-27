Мода та соціальний ліфт: скільки українців перебувають на заробітках

Упродовж 2020 року в Україну повернулися 500 тисяч мігрантів. Левову частку з них становлять заробітчани з ближніх країн. Зокрема, Чехії та Польщі.
Джерело: LIGA.net
Демографиня Елла Лібанова розповіла, що за час пандемії коронавірусу не відбулося суттєве зниження внутрішньої мобільності. Окрім того, не зафіксували і суттєвого повернення мігрантів.
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Ніяких 2 мільйонів, про які говорили в уряді не було і близько,
– розповіла Лібанова.
Що ще сказала Лібанова
- Демографи та представники асоціації мігрантів порівняли свої дані та сформували висновок: упродовж 2020 року в Україну повернулися 400 – 500 тисяч мігрантів.
- Здебільшого це люди, які приїхали перечекати карантин через пандемію коронавірусу.
- Демографи сумніваються, що ці люди залишаться в Україні, адже проблеми, через які вони мігрували, нікуди не зникли. Ключовими факторами для пошуку щастя за кордоном є різниця у доходах та якості життя.
- Наразі за кордоном на заробітках перебувають приблизно 2,5 – 3 мільйони українців.
- Пандемія змусила деяких людей відкласти свої плани щодо міграції.
- Найближчим часом на заробітки за кордон може виїхати суттєва кількість українців.
- Трудову міграцію в Україні сприймають як соціальний ліфт.
- У країні навіть є так звана мода на міграцію.