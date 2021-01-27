Мода та соціальний ліфт: скільки українців перебувають на заробітках

27 січня 2021 , 17:07
Читать новость на русском

Упродовж 2020 року в Україну повернулися 500 тисяч мігрантів. Левову частку з них становлять заробітчани з ближніх країн. Зокрема, Чехії та Польщі.

Джерело: LIGA.net

Демографиня Елла Лібанова розповіла, що за час пандемії коронавірусу не відбулося суттєве зниження внутрішньої мобільності. Окрім того, не зафіксували і суттєвого повернення мігрантів.

Зауважте Забрали документи й змушували жебракувати: українка в Москві 7 років була у "рабстві"

Ніяких 2 мільйонів, про які говорили в уряді не було і близько,
– розповіла Лібанова.

Що ще сказала Лібанова

  • Демографи та представники асоціації мігрантів порівняли свої дані та сформували висновок: упродовж 2020 року в Україну повернулися 400 – 500 тисяч мігрантів.
  • Здебільшого це люди, які приїхали перечекати карантин через пандемію коронавірусу.
  • Демографи сумніваються, що ці люди залишаться в Україні, адже проблеми, через які вони мігрували, нікуди не зникли. Ключовими факторами для пошуку щастя за кордоном є різниця у доходах та якості життя.
  • Наразі за кордоном на заробітках перебувають приблизно 2,5 – 3 мільйони українців.
  • Пандемія змусила деяких людей відкласти свої плани щодо міграції.
  • Найближчим часом на заробітки за кордон може виїхати суттєва кількість українців.
  • Трудову міграцію в Україні сприймають як соціальний ліфт.
  • У країні навіть є так звана мода на міграцію.