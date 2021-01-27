Упродовж 2020 року в Україну повернулися 500 тисяч мігрантів. Левову частку з них становлять заробітчани з ближніх країн. Зокрема, Чехії та Польщі.

Джерело: LIGA.net

Демографиня Елла Лібанова розповіла, що за час пандемії коронавірусу не відбулося суттєве зниження внутрішньої мобільності. Окрім того, не зафіксували і суттєвого повернення мігрантів.

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Ніяких 2 мільйонів, про які говорили в уряді не було і близько,

– розповіла Лібанова.

Що ще сказала Лібанова

Демографи та представники асоціації мігрантів порівняли свої дані та сформували висновок: упродовж 2020 року в Україну повернулися 400 – 500 тисяч мігрантів.

Здебільшого це люди, які приїхали перечекати карантин через пандемію коронавірусу.

Демографи сумніваються, що ці люди залишаться в Україні, адже проблеми, через які вони мігрували, нікуди не зникли. Ключовими факторами для пошуку щастя за кордоном є різниця у доходах та якості життя.

Наразі за кордоном на заробітках перебувають приблизно 2,5 – 3 мільйони українців.

Пандемія змусила деяких людей відкласти свої плани щодо міграції.

Найближчим часом на заробітки за кордон може виїхати суттєва кількість українців.

Трудову міграцію в Україні сприймають як соціальний ліфт.