Понад 400 тисяч українців отримали паспорт Росії у 2020 році: статистика

Впродовж 2020 року 409,55 тисячі українців отримали російське громадянство. Такими даними похвалилися міграційні органи Росії.
Джерело: МВС Росії
Загалом Росія в 2020 році видала 656 тисяч паспортів іноземцям. З них понад 60% документів – українцям. Проте статистики, з яких саме областей України люди отримали російські паспорти, немає.
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Крім громадянства, 36,79 тисяч громадян України отримали посвідки постійне проживання та 19,62 тисяч дозволи на тимчасове проживання.
Згідно з даними статистики, понад 204 тисячі українців перетинали кордон з Росією. Причиною для більшості з них – 148 тисяч – були приватні візити, а також туризм, навчання та робота.