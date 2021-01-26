Впродовж 2020 року 409,55 тисячі українців отримали російське громадянство. Такими даними похвалилися міграційні органи Росії.

Джерело: МВС Росії

Загалом Росія в 2020 році видала 656 тисяч паспортів іноземцям. З них понад 60% документів – українцям. Проте статистики, з яких саме областей України люди отримали російські паспорти, немає.

Читайте також: Майже 600 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти окупантів: деталі

Міграційна статистика

Крім громадянства, 36,79 тисяч громадян України отримали посвідки постійне проживання та 19,62 тисяч дозволи на тимчасове проживання.

Згідно з даними статистики, понад 204 тисячі українців перетинали кордон з Росією. Причиною для більшості з них – 148 тисяч – були приватні візити, а також туризм, навчання та робота.

Як Росія роздає паспорти українцям

17 червня 2020 року набув чинності закон, який спростив отримання громадянства для українців і білорусів. Путін підписав його 19 березня.

У травні 2019 року Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму та Донбасу.

Україна та світова спільнота не визнає паспортів Росії, які отримують жителі окупованих територій України.

Важливо: в Україні заборонене подвійне громадянство. Тож кожен з 410 тисяч українців мав би повідомити українські міграційні органи про намір позбутися українського громадянства.