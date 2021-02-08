Урядова ініціатива щодо реєстрації місця проживання онлайн – потрібна. Адже кожен третій українець не живе там, де зареєстрований.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 7 лютого в ефірі одного з українських телеканалів.

До слова Федоров відзвітував про "технічну готовність" для запровадження COVID-паспортів

Навіщо потрібна онлайн-реєстрація місця проживання

Федоров прокоментував урядову ініціативу щодо онлайн-реєстрації фактичного місця проживання. Зробити це можна буде з 1 квітня просто у смартфоні.

Понад мільйон українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожний третій українець живе не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна – треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу,

– сказав міністр.

Однак з 1 квітня уряд планує скасувати "штамп у паспорті": "Чиновники не матимуть права вимагати цей штамп, довідку, коли ми повноцінно запустимо цю послугу".

Простіше кажучи, інформацію про проживання людини заноситимуть до реєстру.

А чиновник повинен буде не вимагати від людини довести це, а сам "зайти в реєстр і перевірити".

"Папірець із пропискою – це суто справа неефективності держави", – вважає Михайло Федоров. Щоб виправити цю неефективність, власне, і потрібна послуга онлайн-реєстрації місця проживання.

Коротко про спрощення реєстрації місця проживання