Скільки українців не мають реєстрації: відповідь міністра Федорова
Урядова ініціатива щодо реєстрації місця проживання онлайн – потрібна. Адже кожен третій українець не живе там, де зареєстрований.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 7 лютого в ефірі одного з українських телеканалів.
До слова Федоров відзвітував про "технічну готовність" для запровадження COVID-паспортів
Навіщо потрібна онлайн-реєстрація місця проживання
Федоров прокоментував урядову ініціативу щодо онлайн-реєстрації фактичного місця проживання. Зробити це можна буде з 1 квітня просто у смартфоні.
Понад мільйон українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожний третій українець живе не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна – треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу,
– сказав міністр.
Однак з 1 квітня уряд планує скасувати "штамп у паспорті": "Чиновники не матимуть права вимагати цей штамп, довідку, коли ми повноцінно запустимо цю послугу".
- Простіше кажучи, інформацію про проживання людини заноситимуть до реєстру.
- А чиновник повинен буде не вимагати від людини довести це, а сам "зайти в реєстр і перевірити".
"Папірець із пропискою – це суто справа неефективності держави", – вважає Михайло Федоров. Щоб виправити цю неефективність, власне, і потрібна послуга онлайн-реєстрації місця проживання.
Коротко про спрощення реєстрації місця проживання
- Президент Зеленський підписав указ ще у вересні 2019 – про запровадження електронної реєстрації місця проживання. А от 28 грудня 2020 Кабінет Міністрів зробив до цього вирішальний крок – затвердив процедуру запуску послуги.
- Доступною вона буде для дітей від 14 до 18 років та українців, які мають ID-картку. Зареєструватися онлайн за певною адресою можна буде, якщо людина є власником житла, або має електронну згоду від власника чи співвласника.
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