Половина українців виступає за зміну влади в Україні: дані опитування
Розпуску Верховної Ради хочуть 63% українців. У всіх регіонах України кількість людей, які виступають за перевибори до парламенту, є відносно однаковою.
Джерело: "Рейтинг"
Розпуск Ради переважно підтримують люди віком 18 – 29 років.
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Чи хочуть українці змінити владу
За відставку чинного уряду виступають 62% українців. Що цікаво, більше таких людей серед населення віком від 50 років, а найменше – від 30 до 39 років.
Переобрання президента
Половина населення України хоче відставки президента та призначення нових виборів глави держави.
Найбільше таку ідею підтримують мешканці східних областей – 61% опитаних. У центрі та на заході думка населення щодо президента відносно розділилася порівно. Натомість на Півдні України найменше тих, хто хоче відставки глави держави – 45%.
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Проти нових виборів президента виступає населення віком 18 – 29 років.
Зауважимо, бажання відставити главу держави зростає з віком опитаних. Так, 60% людей після 60 років хоче перевиборів.
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