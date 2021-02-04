Розпуску Верховної Ради хочуть 63% українців. У всіх регіонах України кількість людей, які виступають за перевибори до парламенту, є відносно однаковою.

Джерело: "Рейтинг"

Розпуск Ради переважно підтримують люди віком 18 – 29 років.

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Чи хочуть українці змінити владу

За відставку чинного уряду виступають 62% українців. Що цікаво, більше таких людей серед населення віком від 50 років, а найменше – від 30 до 39 років.

Переобрання президента

Половина населення України хоче відставки президента та призначення нових виборів глави держави.

Найбільше таку ідею підтримують мешканці східних областей – 61% опитаних. У центрі та на заході думка населення щодо президента відносно розділилася порівно. Натомість на Півдні України найменше тих, хто хоче відставки глави держави – 45%.

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Проти нових виборів президента виступає населення віком 18 – 29 років.

Зауважимо, бажання відставити главу держави зростає з віком опитаних. Так, 60% людей після 60 років хоче перевиборів.