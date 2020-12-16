Українці не хочуть повернути політичну ситуацію у країні, яка панувала у 2014 році. Через 7 років після Майдану його досі готові підтримати 34% населення.

Антимайдан наразі підтримали 11% населення. Про це свідчать дані Центру Разумкова. Актуально Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце 39,5% опитуваних українців не підтримали б ні Майдан, ні Антимайдан. Водночас більшість людей незадоволені ситуацією у країні станом на 2020 рік. 67% респондентів заявили, що Україна рухається у неправильному напрямку. 16,5% характеризують ситуацію у країні як правильну. У яких сферах українці бачать погіршення Рівень цін і тарифів

економічне становище країни;

рівень стабільності;

охорона здоров'я;

упевненість громадян у завтрашньому дні;

рівень добробуту родини;

ставлення громадян до влади;

соціальний захист;

ставлення влади до громадян;

оплата праці;

освіта;

дотримання законності від державних службовців. Зверніть увагу! Опитування провели від 4 до 9 грудня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". У процесі опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та півострова Крим. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.