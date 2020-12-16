Скільки українців готові підтримати Майдан у 2020 році
Українці не хочуть повернути політичну ситуацію у країні, яка панувала у 2014 році. Через 7 років після Майдану його досі готові підтримати 34% населення.
Антимайдан наразі підтримали 11% населення. Про це свідчать дані Центру Разумкова.
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39,5% опитуваних українців не підтримали б ні Майдан, ні Антимайдан.
- Водночас більшість людей незадоволені ситуацією у країні станом на 2020 рік.
- 67% респондентів заявили, що Україна рухається у неправильному напрямку.
- 16,5% характеризують ситуацію у країні як правильну.
У яких сферах українці бачать погіршення
- Рівень цін і тарифів
- економічне становище країни;
- рівень стабільності;
- охорона здоров'я;
- упевненість громадян у завтрашньому дні;
- рівень добробуту родини;
- ставлення громадян до влади;
- соціальний захист;
- ставлення влади до громадян;
- оплата праці;
- освіта;
- дотримання законності від державних службовців.
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