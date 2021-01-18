У грудні 2020 року Київський міжнародний інститут соціології опитав українців щодо їхнього ставлення до соціологічних опитувань. За результатами, 41% українців довіряють даним тих організацій, які вже давно працюють. Натомість 21% – зовсім не довіряє.

Решта опитаних не мають певної думки з цього приводу. Дані соціологічного опитування опубліковані на сайту КМІС.

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Загалом рівень довіри українців до даних соціологічних опитувань за останні роки практично не змінився. У 2019 році він становив – 42%, а у 2020 зменшився лише на 1 відсоток. І наразі 41% українців висловлює довіру.

"Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто не довіряє) складає +20%. Рік тому він дорівнював +21% (невелике статистично незначуще зниження)", – повідомили в КМІС.

Як змінювався рівень довіри до соціологічних опитувань серед населення України

Соціологи проаналізували результати опитувань за різні роки: починаючи з 2002 – і до 2020.

За їхніми даними, рівень довіри до результатів соціологічних опитувань організацій, що вже давно працюють та публікують результаті досліджень, серед населення суттєво підвищився за останні 17 років. А потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями.



Як змінювався рівень довіри до соціологічних опитувань / Скриншот з сайту КМІС

Втім, як помітно з діаграми КМІС, у 2018 році рівень довіри знизився з 47% до 43%.