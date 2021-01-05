Рейтинг довіри знову очолив Зеленський: як українці ставляться до інших політиків
Володимир Зеленський знову очолив рейтинг довіри серед національних політиків. Крім нього, у трійці людей, яким довіряють українці, опинилися спікер Ради Дмитро Разумков та представник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко.
Українському лідеру довіряє 41% громадян України, тому Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри серед політиків. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Крім того, трохи зменшилася кількість тих, хто не довіряє президенту. На початку січня таких 54%, а всередині грудня було 56%.
Наскільки українці довіряють іншим політикам
- главі Верховної Ради Дмитрові Разумкову 29% довіряють і 37% не довіряють, а ще 29% – не знають його;
- представнику "Опозиційної платформи – За життя" Юрієві Бойку довіряють 27% опитаних, не довіряють 55%, ще 12% – його не знають;
- лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 69%;
- п'ятому президенту Петрові Порошенку довіряють 23%, а не довіряють 73%;
- прем'єр-міністру Денисові Шмигалю довіряють 14%, понад чверть не знає його і більш ніж половина йому не довіряє.
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Рівень довіри та недовіри українців до політиків / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитування?Його протягом 2 – 4 січня 2021 року проводила група "Рейтинг". Шляхом телефонних інтерв'ю опитали 2 500 людей віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасово окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,0%.
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