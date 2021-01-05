Володимир Зеленський знову очолив рейтинг довіри серед національних політиків. Крім нього, у трійці людей, яким довіряють українці, опинилися спікер Ради Дмитро Разумков та представник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко.

Українському лідеру довіряє 41% громадян України, тому Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри серед політиків. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Крім того, трохи зменшилася кількість тих, хто не довіряє президенту. На початку січня таких 54%, а всередині грудня було 56%.

Наскільки українці довіряють іншим політикам

главі Верховної Ради Дмитрові Разумкову 29% довіряють і 37% не довіряють, а ще 29% – не знають його;

29% довіряють і 37% не довіряють, а ще 29% – не знають його; представнику "Опозиційної платформи – За життя" Юрієві Бойку довіряють 27% опитаних, не довіряють 55%, ще 12% – його не знають;

довіряють 27% опитаних, не довіряють 55%, ще 12% – його не знають; лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 69%;

довіряють 26%, не довіряють – 69%; п'ятому президенту Петрові Порошенку довіряють 23%, а не довіряють 73%;

довіряють 23%, а не довіряють 73%; прем'єр-міністру Денисові Шмигалю довіряють 14%, понад чверть не знає його і більш ніж половина йому не довіряє.

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Рівень довіри та недовіри українців до політиків / Інфографіка "Рейтингу"