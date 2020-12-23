Довіра до Зеленського продовжує падати: результати нового опитування
Володимиру Зеленському не довіряють більше українців, аніж довіряють. Однак у президента все ще найкращий баланс цих показників.
Українському лідеру довіряє 41%, тому Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри серед політиків. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Але кількість респондентів, які не довіряють президенту, продовжує зростати та становить наразі 56%.
Як українці довіряють іншим політикам
- меру Києва Віталію Кличку довіряють 30% опитаних, не довіряють – 58%;
- колишньому спікеру Верховної Ради та прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 29%, не довіряють – 61%;
- теперішньому главі парламенту Дмитрові Разумкову 27% довіряють і 30% не довіряють, а ще 27% – не знають його;
- лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 73%;
- представнику ОПЗЖ Юрієві Бойку довіряють 24% опитаних, не довіряють 55%, ще 17% – його не знають;
- п'ятому президенту Петрові Порошенку довіряють 23%, а не довіряють 74%;
- куму Путіна Віктору Медведчуку довіряють 19%, не довіряють 66%, ще 12% – не знають;
- чинному прем'єр-міністру Денисові Шмигалю довіряють 16%, чверть не знає його і понад половина йому не довіряє.
Кому довіряють та не довіряють українці / Інфографіка "Рейтингу"
У кого найкращий баланс цих показників
- У Зеленського – -15% та голови парламенту Разумкова – -13%.
- У Кличка різниця становить -28%, Бойка – -31%, Гройсмана – -32%, Шмигаля – -38%.
- Найгірші показники у Рабіновича – -46%, Медведчука – -47%, Тимошенко – -48%, Порошенка – 51%.
Раніше Зеленському не довіряють більше, ніж довіряють: але президент очолює рейтинг – хто далі
Що відомо про опитування?Рейтинг шляхом інтерв'ю опитав 2 тисячі українців віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16 – 20 грудня 2020 року.
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