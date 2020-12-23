Володимиру Зеленському не довіряють більше українців, аніж довіряють. Однак у президента все ще найкращий баланс цих показників.

Українському лідеру довіряє 41%, тому Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри серед політиків. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Але кількість респондентів, які не довіряють президенту, продовжує зростати та становить наразі 56%.

Як українці довіряють іншим політикам

меру Києва Віталію Кличку довіряють 30% опитаних, не довіряють – 58%;

довіряють 30% опитаних, не довіряють – 58%; колишньому спікеру Верховної Ради та прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 29%, не довіряють – 61%;

довіряють 29%, не довіряють – 61%; теперішньому главі парламенту Дмитрові Разумкову 27% довіряють і 30% не довіряють, а ще 27% – не знають його;

27% довіряють і 30% не довіряють, а ще 27% – не знають його; лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 73%;

представнику ОПЗЖ Юрієві Бойку довіряють 24% опитаних, не довіряють 55%, ще 17% – його не знають;

довіряють 24% опитаних, не довіряють 55%, ще 17% – його не знають; п'ятому президенту Петрові Порошенку довіряють 23%, а не довіряють 74%;

куму Путіна Віктору Медведчуку довіряють 19%, не довіряють 66%, ще 12% – не знають;

довіряють 19%, не довіряють 66%, ще 12% – не знають; чинному прем'єр-міністру Денисові Шмигалю довіряють 16%, чверть не знає його і понад половина йому не довіряє.



Кому довіряють та не довіряють українці / Інфографіка "Рейтингу"

У кого найкращий баланс цих показників

У Зеленського – -15% та голови парламенту Разумкова – -13%.

У Кличка різниця становить -28%, Бойка – -31%, Гройсмана – -32%, Шмигаля – -38%.

Найгірші показники у Рабіновича – -46%, Медведчука – -47%, Тимошенко – -48%, Порошенка – 51%.

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