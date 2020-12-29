На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини досі утримують 251 громадянина України. Бранці бойовиків перебувають в тюрмах.

На Росію слід збільшити тиск задля звільнення бранців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає збільшити тиск на Росію задля звільнення полонених. Про це Денісова написала у фейсбуці.

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Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу,

– написала Денісова.

Питання обміну полоненими блокується Росією

Зазначимо, що наразі питання наступного обміну полоненими блокується у переговорах російською стороною. За словами віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, окупанти вдаються до все нових відмовок.

Зверніть увагу! 29 грудня 2019 року до України повернулись 76 полонених Кремля. Серед них були 12 військовослужбовців. У квітні 2020 року відбувся ще один обмін, тоді додому повернулись 20 українців.