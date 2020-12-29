У полоні проросійських бойовиків на Донбасі перебуває 251 людина. Ще більше українців вважаються зниклими безвісти. Відтак, українська сторона не знає, чи вони живі.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла омбудсмен Людмила Денісова, пише 24 канал. Також вона пояснила, чому окупанти не квапляться з обміном полонених.

До теми Чи можливий обмін полоненими та відкриття КПВВ на Донбасі ще у 2020: відповідь Резнікова

Щодо 251 людини (які перебувають у полоні бойовиків – 24 канал) – це підтвердження відбулося через центр звільнення полонених СБУ, серед них – 34 військових, всі інші – цивільні громадяни і добробати є теж, 4 людини. Ця цифра нами підтверджена. Але у нас ще 258 зниклих безвісти, і тому ми не знаємо, чи вони живі, їх треба шукати

– сказала Денісова.

Чому не квапляться з обміном

За словами Денісової, у представників окупантів є претензії до необхідності оформлення передачі, вони вважають, що обміни, які відбулися у грудні (2019 року – 24 канал) і у квітні (2020-го – 24 канал), не завершені.

Зауважимо, що 29 грудня 2019 року до своїх родин на підконтрольну Україні територію повернулося 76 громадян, зокрема, – 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. Україна натомість передала на Донбас 14 затребуваних осіб.

Дивіться такожОбмін полоненими заблоковано: у ТКГ назвали вимогу бойовиків

Україна ще у листопаді передала російській стороні списки для взаємного обміну полоненими до кінця року. Втім, російська сторона процес блокує.