Скільки українців дивились новорічне привітання Зеленського
Новорічне привітання президента Володимира Зеленського бачили 70% українців. Понад 40% людей позитивно оцінили промову глави держави.
Так, більшості українців сподобалось привітання президента. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Як українці оцінили привітання
- 43% оцінили привітання позитивно,
- 35% – нейтрально,
- 21% – негативно.
Серед останніх найбільше жителів Сходу. Переважно це старші люди, які є виборцями "Партії Шарія", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської Солідарності" та "Свободи".
Як Зеленський вітав українців
Зеленський вітав українців з Новим Роком разом із дітьми. Зокрема, глава держави розповідав про героїв 2020 року, гарні дороги, повернення українців додому та тишу на Донбасі.
Дивіться відеопривітання Зеленського:
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