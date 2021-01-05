Новорічне привітання президента Володимира Зеленського бачили 70% українців. Понад 40% людей позитивно оцінили промову глави держави.

Так, більшості українців сподобалось привітання президента. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Як українці оцінили привітання

43% оцінили привітання позитивно,

35% – нейтрально,

21% – негативно.

Серед останніх найбільше жителів Сходу. Переважно це старші люди, які є виборцями "Партії Шарія", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської Солідарності" та "Свободи".

Зверніть увагу! Опитування провели 2 – 4 січня. Аудиторія: українці віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій – 2500 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Випадкова вибірка номерів. Помилка репрезентативності із ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як Зеленський вітав українців

Зеленський вітав українців з Новим Роком разом із дітьми. Зокрема, глава держави розповідав про героїв 2020 року, гарні дороги, повернення українців додому та тишу на Донбасі.

Дивіться відеопривітання Зеленського: