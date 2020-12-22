Скільки українців дипломати допомогли звільнити у 2020 році
За сприяння українських консулів протягом 2020 року вдалося звільнити з-за ґрат за кордоном понад 1600 громадян України. Більшість з них – маловідомі люди, тому історії про них не отримали розголосу.
Про звільнених українців у своєму зверненні до дипломатів заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише пресслужба МЗС.
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За словами Кулеби, у цьому випадку йдеться про маловідомих людей, історії яких не отримали резонансу.
Віталій Марків повернувся додому. Окрім нього, ми повернули з-за ґрат з усього світу 30 громадян з таких дуже резонансних відомих кейсів, які потрапляли на шпальти новин,
– зазначив міністр.
Крім того, після втручання українських консулів понад 1 600 українських громадян звільнили з ув'язнення за кордоном.
Кулеба уточнив, що це ті історії, які не потрапляли в новини і в соцмережі, але "це конкретні врятовані долі українців і возз'єднані сім'ї".
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