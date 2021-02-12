Як українці ставляться до Дня святого Валентина: опитування
В Україні 14 лютого святкуватимуть День святого Валентина. Найменше хочуть відзначати День закоханих пари, які вже перебувать в шлюбі понад 10 років. Найбільш романтично налаштовані наймолодші групи опитаних.
Джерело:"Рейтинг"
Українці про кохання
38% людей, які взяли участь в соціологічному опитувані, заявили, що їм важливіше кохати самим. Переважно цей варіант відповіді обирали молоді люди, чоловіки та особи, які перебувають у стосунках до 3 років.
До теми Жінки хочуть зізнань у коханні, чоловіки – електроніку: опитування до Дня Валентина
Натомість пари зі стажем прагнуть бути коханими.
Найбільше цієї думки дотримуються українці з центральних та західних областей, проте на Півдні та Сході більше бажають віддавати своє кохання.
Подарунки на Валентина
- Цьогоріч 55% українців планують дарувати подарунки на День святого Валентина. Для порівняння у 2019 році цей показник становив 49%.
- Дарунки частіше вигадують чоловіки та незареєстровані подружні пари. Найбільш романтично підходять до цього свята чоловіки з наймолодшої опитаної групи (18 – 35 років).
- Подружні пари, які перебувають в шлюбі понад 10 років, проявляють найменше бажання святкувати День закоханих.
Інфографіка про ставлення до Дня Валентина / група "Рейтинг"
Поділитися новиною