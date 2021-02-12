В Україні 14 лютого святкуватимуть День святого Валентина. Найменше хочуть відзначати День закоханих пари, які вже перебувать в шлюбі понад 10 років. Найбільш романтично налаштовані наймолодші групи опитаних.

Українці про кохання

38% людей, які взяли участь в соціологічному опитувані, заявили, що їм важливіше кохати самим. Переважно цей варіант відповіді обирали молоді люди, чоловіки та особи, які перебувають у стосунках до 3 років.

До теми Жінки хочуть зізнань у коханні, чоловіки – електроніку: опитування до Дня Валентина

Натомість пари зі стажем прагнуть бути коханими.

Найбільше цієї думки дотримуються українці з центральних та західних областей, проте на Півдні та Сході більше бажають віддавати своє кохання.

Подарунки на Валентина

Цьогоріч 55% українців планують дарувати подарунки на День святого Валентина. Для порівняння у 2019 році цей показник становив 49%.

Дарунки частіше вигадують чоловіки та незареєстровані подружні пари. Найбільш романтично підходять до цього свята чоловіки з наймолодшої опитаної групи (18 – 35 років).

Подружні пари, які перебувають в шлюбі понад 10 років, проявляють найменше бажання святкувати День закоханих.

Інфографіка про ставлення до Дня Валентина / група "Рейтинг"

Зверніть увагу! Соціологічне опитування провела група "Рейтинг" 6 – 8 лютого 2021 року. Методом опитування були телефонні інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 2500 українців віком від 18 років і старші, в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%