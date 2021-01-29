Скільки українці заборгували за комунальні послуги: відома сума

Україні сумарно заборгували за житлово-комунальні послуги 73 мільярди гривень. Це – дані станом на кінець грудня 2020 року.
Джерело: Державна служба статистики
У грудні українці сплатили 20,3 мільярда гривень. Це – 72,6% нарахованих за цей період сум, зазначили в експрес-випуску щодо оплати комунальних послуг.
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За інформацією Держстату, у грудні 2020 року українці уклали 4,2 тисячі договорів щодо погашення заборгованості. Їхня загальна сума сягає 31,1 мільйона гривень.
Водночас у цьому ж місяці внесли платежів на 24,3 мільйона гривень. Мовиться про суму з урахуванням довгострокових договорів про реструктуризацію боргів, укладених раніше.