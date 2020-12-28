Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1 440 гривень. У порівнянні з попереднім роком бюджет менший, якщо порахувати його у доларах.

На яку суму українці готові накрити стіл

На святкові новорічні страви та напої українці готові витратити 1 440 гривень, тобто 50,6 долара за курсом Нацбанку у грудні 2020 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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Скільки хотіли витратити у попередні роки

У 2019 році бюджет новорічного столу становив 1 390 гривень . Хоча фактично сума зросла, однак цьогорічний бюджет насправді менший, якщо перевести у тверду валюту. На святковий стіл для зустрічі 2020 року українці готові були викласти 59,7 долара.

році бюджет новорічного столу . Хоча фактично сума зросла, однак цьогорічний бюджет насправді менший, якщо перевести у тверду валюту. На святковий стіл для зустрічі 2020 року українці готові були викласти 59,7 долара. А у 2018 році ця сума становила ще більше – 1 752 гривні або 62,8 долара.

Водночас до 16% зменшилася частка опитаних, які відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей. У попередні роки таких було 23%.

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