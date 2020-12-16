Збиткові зимові канікули: у скільки українському бізнесу обійдеться січневий локдаун
Закриті спортзали, фітнес-клуби, кінотеатри, ресторани і бари – це чекає на українців одразу після Різдва. Другий локдаун уряд запровадив з 8 по 24 січня. Ресторатори не приховують, що такими канікулами просто приголомшені.
Журналісти спробували порахувати, у скільки українському бізнесу обійдеться січневий локдаун. Детальніше – на 24 каналі.
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Обурення рестораторів
Ресторати обурилися, адже не встигли відновитися після карантину вихідного дня.
Гостей не було, ми фактично не працювали. Тому ми перебували у стані передбанкрутства, зараз – у стані майже технічного банкрутства,
– зазначив ресторатор Дмитро Борисов.
Ситуація у культурі
Не краща ситуація і у сфері культури. За даними податкової, кіноіндустрія та креативна індустрія чи не найбільше потерпає через карантинні обмеження.
Постраждало метро
Вдарити локдаун може навіть тими галузями, втрати яких, на перший погляд, не є очевидними, наприклад, метро. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський відзначив, що, порівнюючи цифри від відкриття після карантину, наприкінці травня, до листопада, кількість поїздок в Києві зменшилася на 40%.
Постраждає метро / Скриншот з відео
Що втратить економіка України
Економісти підрахували, що через січневий локдаун економіка України втратить приблизно 9 мільярдів гривень. Якщо порівнювати, то це в двічі більше, ніж бюджет на Національну академію наук України, або майже весь бюджет міністерства культури на 2021 рік.
Страждають і українці
Від втрат економіки страждають і безпосередньо українці. Журналісти запитали мешканців столиці, чи готові вони до локдауну і чи підрахували вже свої збитки:
- "Я працюю вчителем англійської мови, тобто онлайн. І це жодним чином не впливає на мене";
- "Карантин відбиється на мені фінансово. Не куплю автомобіль";
- "В мене немає грошей. Не залишилось після карантину".
Нині ж в уряді обіцяють підтримати бізнес та тих, хто втратить роботу. До 31 грудня ФОПи можуть подати заявку на компенсацію та отримати 8 тисяч гривень, обіцяних президентом.
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