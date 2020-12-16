Закриті спортзали, фітнес-клуби, кінотеатри, ресторани і бари – це чекає на українців одразу після Різдва. Другий локдаун уряд запровадив з 8 по 24 січня. Ресторатори не приховують, що такими канікулами просто приголомшені.

Журналісти спробували порахувати, у скільки українському бізнесу обійдеться січневий локдаун. Детальніше – на 24 каналі.

Актуально Скасувати локдаун не вдасться: Петрашко прокоментував протести ФОПів

Обурення рестораторів

Ресторати обурилися, адже не встигли відновитися після карантину вихідного дня.

Гостей не було, ми фактично не працювали. Тому ми перебували у стані передбанкрутства, зараз – у стані майже технічного банкрутства,

– зазначив ресторатор Дмитро Борисов.

Ситуація у культурі

Не краща ситуація і у сфері культури. За даними податкової, кіноіндустрія та креативна індустрія чи не найбільше потерпає через карантинні обмеження.

Постраждало метро

Вдарити локдаун може навіть тими галузями, втрати яких, на перший погляд, не є очевидними, наприклад, метро. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський відзначив, що, порівнюючи цифри від відкриття після карантину, наприкінці травня, до листопада, кількість поїздок в Києві зменшилася на 40%.



Постраждає метро / Скриншот з відео

Що втратить економіка України

Економісти підрахували, що через січневий локдаун економіка України втратить приблизно 9 мільярдів гривень. Якщо порівнювати, то це в двічі більше, ніж бюджет на Національну академію наук України, або майже весь бюджет міністерства культури на 2021 рік.

Страждають і українці

Від втрат економіки страждають і безпосередньо українці. Журналісти запитали мешканців столиці, чи готові вони до локдауну і чи підрахували вже свої збитки:

"Я працюю вчителем англійської мови, тобто онлайн. І це жодним чином не впливає на мене";

"Карантин відбиється на мені фінансово. Не куплю автомобіль";

"В мене немає грошей. Не залишилось після карантину".

Нині ж в уряді обіцяють підтримати бізнес та тих, хто втратить роботу. До 31 грудня ФОПи можуть подати заявку на компенсацію та отримати 8 тисяч гривень, обіцяних президентом.