Коронавірус продовжує стрімко поширюватися в лавах Збройних сил України. За минулу добу зафіксували 59 випадків зараження COVID-19 серед військових.

У порівнянні з минулим днем, добовий приріст збільшився майже у 10 разів. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

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До закладів охорони здоров’я було госпіталізовано 10 осіб. Решта 49 перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, усі вони отримують необхідне лікування.

Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України

Станом на 12 січня коронавірусом хворіє 964 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 13 640 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 38 людей.

Наразі на самоізоляції перебуває 42 осіб. У найближчі три дні термін ізоляції завершується у 32 бійців ЗСУ.