У 2020 році Україна витратила понад 1,5 мільярда гривень на закупівлю службових автомобілів. Ця сума є більшою за цьогорічні витрати держави на апарати штучної вентиляції легень.

Найактивніше машини замовляли у вересні та жовтні, практично всі вони були новими, про це повідомляє Dozorro.

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Хто придбав найбільше

► Найбільше автомобілів закупило Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, Національна поліція придбала 748 спеціалізованих авто з додатковим обладнанням на майже 400 мільйонів гривень. Усі ці машини придбали в одного постачальника.



Які авто закупляли для МВС / Ілюстрація Dozorro

► Держприкордонслужба України придбала 60 авто на 39 мільйонів гривень. Мовиться про патрульні машини підвищеної прохідності з додатковим обладнанням.

► Обласні служби "Укравтодору" закупили 44 авто на 36 мільйонів гривень. Частина цих машин – преміум-класу. Після розголосу у ЗМІ частину цих закупівель скасовували.

► Служба зовнішньої розвідки у 2020 році придбала 44 авто, вони обійшлися у 38,5 мільйонів гривень. Понад половина з них – марки Toyota.

Популярні марки авто

39% від загальної кількості придбаних авто – марки Renault. Друга за популярністю марка авто серед державних замовників – Peugeot. На третьому місці за обсягами продажів у Prozorro опинилися автомобілі Toyota.



Найпопулярніші авто у Prozorro / Ілюстрація Dozorro