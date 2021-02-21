Після снігових штормів і лютих морозів до України нарешті прийшла тепла та сонячно погода. Але потримається таке щастя недовго. Синоптики прогнозують, що щонайменше до найближчої середи, 24 лютого.

21 та 22 лютого в Україні буде доволі тепло та сонячно. Щоправда, є імовірність невеликих хмар. У вівторок удень температура підніметься на заході та півдні навіть до +10 градусів, на Лівобережжі – максимум +5.

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Коли ж прийде похолодання

Мінусова температура й надалі зберігатиметься вночі. Зокрема, проти 22 лютого на Буковині морози вдарять до -12 градусів. На решті території – в районі -2… -3 градуси. Вже проти 23 числа морози дещо посиляться, особливо на заході.

Вдень у середу тепла погода в західних областях збережеться. Проте на сході температура опуститься в середньому до -3… -5. У центральних областях буде порівняно тепло – -1... +5.

А з 24 лютого до України прийде нова хвиля похолодання. У східних областях йтимуть снігопади та вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі. Втім, на заході країни буде ще сонячно та тепло. Тут удень стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів. 25 числа ситуація буде аналогічною – тепло на Правобережжі та холодно на Лівому березі.

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Якою буде погода в Україні у середу, 24 лютого / Дані Укргідрометцентру