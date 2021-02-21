Журналісти запитали у голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, скільки народних депутатів із монобільшості зараз підтримують президента Володимира Зеленського.

Мовилося також про "групи всередині партії", і про підтримку певною кількістю парламентарів спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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На яку кількість голосів нардепів може розраховувати президент

Відповідь на це питання Корнієнко дав у інтерв'ю "Лівому берегу", опублікованому 19 лютого.

За референдум проголосувало 226. З Дмитром (Разумковим – 24 канал), Русланом (Стефанчуком – 24 канал) – 228. За щось ще недавно було 224,

– відповів глава "Слуги народу".

Далі в нього запитали про решту, адже офіційно у фракції 245 депутатів. Корнієнко сказав, що наразі в залі – не більше за 225 чи 230 у дні пікових голосувань. При цьому "людей 10 стабільно хворіють на COVID-19".

Нагадаємо, у жовтні 2020 спікер Разумков казав, що за час пандемії 52 нардепів мали коронавірус, а це майже кожен 8 парламентар.

Та попри все президент Зеленський може розраховувати "на всіх". Глава "Слуги народу" каже, що це "питання конкретного голосування".

Якщо хтось проти чогось системно, як Разумков проти Вітренко, він публічно про це говорить. Зрозуміло, що це мінус ті голоси, які пов'язані з Разумковим,

– розповів Корнієнко.



Зеленський може розраховувати "на всіх", але зараз в залі 225 – 230 "слуг" / Фото "Слово і Діло"

Скільки ж у Разумкова "своїх" голосів

Глава "Слуги народу" каже, що "не рахував", скільки депутатів підтримують главу Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Зрозуміло, що є близькі люди, партнери. Від 5 до 15, залежно від погоди. Зрозуміло, що як спікер він впливає на якусь кількість депутатів завжди, апріорі. Як будь-яка влада,

– конкретизував Корнієнко.

Іншими словами, це не дивно, що частина депутатів орієнтується на думку спікера, якщо те чи інше питання "не проговорювалося або не до кінця обговорювалося на фракції".



Разумков має "5 – 15 голосів, залежно від погоди" / Фото "Радіо Свобода"

Про групи всередині партії.

Олександр Корнієнко зауважив, що про групи всередині "Слуги народу" "завжди багато говорилося". Але партійці не мислять такими категоріями.

"Завжди є люди, неважливо "слуга" це чи не "слуга", які будуть діяти в чиїхось інтересах. Ми продовжуємо працювати в нашій системі 15 груп ось уже півтора року. Система працює", – підсумував Корнієнко.

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