Низка українських нардепів підтримують легалізацію медичнго канабісу. Зокрема, серед "слуг народу" таких 80%.

Більшість народних обранців підтримують ідею легалізації канабісу. Про це розповів депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, повідомляє "РБК-Україна".

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За словами Заблоцького, востаннє нардепи у фракції обговорювали легалізацію медичної марихуани тоді, коли прем'єр-міністром був Олексій Гончарук.

Наскільки я пам'ятаю, тоді "за" було близько 80% депутатів фракції,

– наголосив політик.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу в Україні

Про легалізацію в Україні говорять давно, оскільки в багатьох країнах медична марихуана дозволена повністю або частково. Наприклад, у США, Канаді, Нідерландах, Бельгії тощо.

У 2019 році на сайті президента зареєстрували петицію про легалізацію медичного канабісу. Вона зібрала необхідних 25 тисяч голосів.

Питання про марихуану винесли на всеукраїнське опитування президента Зеленського. Більшість підтримала таку ідею.

У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Це мало б урегулювати його застосування при виробництві ліків.



Де легалізований канабіс / Інфографіка 24 каналу