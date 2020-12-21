Щорічно на ротаційній основі участь у бойових діях на Донбасі беруть приблизно 800 кадрових офіцерів Збройних сил Росії. Країна-агресор видає окупантам документи для прикриття та паспорти "ДНР" і "ЛНР".

Це підтверджують дані української розвідки. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі телепередачі "PROВійсько".

Важливо Український військовий потрапив у полон окупантів: що кажуть бойовики

За словами Скібіцького, у більшості випадків відбір та підготовка кадрових російських військових, що воюють на Донбасі, здійснюється на території Південного військового округу. Скібіцький також зазначив, що окупанти використовують підроблені документи, щоб максимально засекретити участь кадрових російських військових у бойових діях на території України.

Однак розвідка України має повну та достовірну інформацію щодо командирів усіх окупаційних підрозділів періоду 2014 – 2017 років та продовжує збір доказів участі вищого військового керівництва та військовослужбовців Росії у вчиненні на території України злочинів проти людяності.

Вся отримана інформація передається та надалі передаватиметься до міжнародних судів.

Про окупацію Криму

За інформацією воєнної розвідки України, ключову роль в анексії Кримського півострова відіграли:

тодішній командувач Сухопутних військ ЗС Росії генерал-полковник Істраков;

командувач 58 армії Південного військового округу генерал-лейтенант Гурульов.

Вадим Скібіцький пояснив, що безпосередня координація та управління окупаційними військами здійснювалися через Південний військовий округ Росії.