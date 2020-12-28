Впродовж 2020 року співробітники СБУ спіймали в Україні 11 агентів російських спецслужб. Їх виявляли, зокрема, у органах держвлади та серед правоохоронців.

Загалом за рік відкрили 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Про це йдеться у звіті СБУ.

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Зокрема, 76 проваджень – щодо державної зради, 50 – терористичної та диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, ще 4 – шпигунства.

Також з'ясувалося, що серед представників органів влади 289 людей мають громадянство іншої держави – деякі мали доступ до секретної інформації.

5 іноземним дипломатам достроково припинили акредитацію в Україні через порушення норм міжнародного права.

Кого спіймала СБУ

У 2020 році СБУ вдалося затримати російського ФСБшника, який планував підірвати сховище з аміаком у Сєвєродонецьку.

Ще одного агента ворожих спецслужб спіймали під час передачі секретних документів щодо ракетного комплексу "Нептун".

Загалом викрили 4 агентурні мережі, 2 з них – у Херсонській та Волинській областях. Одну очолювала експрацівниця ОДА, члени іншої збирали інформацію про військові об'єкти у регіоні.



Російські агенти в Україні / Інфографіка СБУ