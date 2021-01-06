Понад 200 тисяч росіян прибули на проживання в Крим після окупації Росією півострова. Переселення людей відбулося в межах так званого "міжрегіонального руху населення".

Станом на кінець 2020 року в окупований Крим переселилися 33 137 росіян. З них понад 20 тисяч – за період січень-лютий 2020 року. Про це інформує Кримська правозахисна група з посиланням на дані сайту "Управління Федеральної служби державної статистики в Криму та Севастополі".

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Крім цього, 12 374 громадянина Росії переїхали в Севастополь з січня по жовтень 2020 року.

Як повідомляють правозахисники, загалом за період окупації кількість тих, хто прибули на півострів у рамках "міжрегіонального руху населення", становить 205 559 осіб:

117 114 — в АР Крим;

88 445 — у Севастополь.

У Кримській правозахисній групі пояснили, що з точки зору російської влади "міжрегіональним рухом населенням" є не тільки переміщення росіян на півострів, а й з Севастополя в "Республіку Крим" і назад.

Чому показник кількості переселенців з Росії не є повністю правдивим

Відтак цифру в понад 200 тисяч варто розглядати, як максимально імовірну кількість жителів Росії, які в'їхали в Крим після початку окупації, і які там зареєстрували своє місце проживання.

Показник не показує всю картину переміщення громадян РФ у Крим, оскільки не охоплює російських військових і тих, хто перебувають у відрядженні на окупованій території.

"Отже, загальна кількість переміщених у Крим росіян є значно більшою", – підсумували правозахисники.

Зверніть увагу! Відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію є воєнним злочином.