Скільки росіян переселили в Крим за час окупації: шокуючі дані
Понад 200 тисяч росіян прибули на проживання в Крим після окупації Росією півострова. Переселення людей відбулося в межах так званого "міжрегіонального руху населення".
Станом на кінець 2020 року в окупований Крим переселилися 33 137 росіян. З них понад 20 тисяч – за період січень-лютий 2020 року. Про це інформує Кримська правозахисна група з посиланням на дані сайту "Управління Федеральної служби державної статистики в Криму та Севастополі".
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Крім цього, 12 374 громадянина Росії переїхали в Севастополь з січня по жовтень 2020 року.
Як повідомляють правозахисники, загалом за період окупації кількість тих, хто прибули на півострів у рамках "міжрегіонального руху населення", становить 205 559 осіб:
- 117 114 — в АР Крим;
- 88 445 — у Севастополь.
У Кримській правозахисній групі пояснили, що з точки зору російської влади "міжрегіональним рухом населенням" є не тільки переміщення росіян на півострів, а й з Севастополя в "Республіку Крим" і назад.
Чому показник кількості переселенців з Росії не є повністю правдивим
Відтак цифру в понад 200 тисяч варто розглядати, як максимально імовірну кількість жителів Росії, які в'їхали в Крим після початку окупації, і які там зареєстрували своє місце проживання.
Показник не показує всю картину переміщення громадян РФ у Крим, оскільки не охоплює російських військових і тих, хто перебувають у відрядженні на окупованій території.
"Отже, загальна кількість переміщених у Крим росіян є значно більшою", – підсумували правозахисники.
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