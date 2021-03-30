Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що Росія витрачає величезні гроші на війну й утримування Донбасу. Через це й через активну пропаганду Україні буде важко повернути окупований регіон.

Генерал-полковник підкреслив, що гроші, які витрачає Росія, йдуть не лише на самі бойові дії. Адже агресору доводиться повністю утримувати регіон, щоб він міг існувати.

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Це пальне, продукти, одяг, ті всі проєкти, які вони сьогодні декларують для цивільних – розвиток, існування, навчання. Це все гроші,

– зазначив Руслан Хомчак.

Він пригадав, що у 2020 році військовий навчальний заклад в окупованому Донбасі випустив перших лейтенантів. Це був перший випуск офіцерів на підконтрольних Росії територіях.

"Там російська пропаганда повністю їм прочистила мізки. Тобто це наші люди, які залишилися на тих територіях і підросли, адже 7 років тому їм було 14 – 15 років", – розповів військовий.

Він зауважив, що формування свідомості цих людей відбулося під впливом російської пропаганди, а тому тепер їх не так просто буде повернути.

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