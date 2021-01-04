Українська Вікіпедія продовжує стрімко набирати популярності. Протягом 2020 року її переглянули понад 855 мільйонів разів, що на 21% більше, ніж у 2019 році.

Загалом за рік зростання становить 148 мільйонів переглядів. Про це мовиться в повідомленні самої української Вікіпедії.

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Популярність української Вікіпедії в останні роки:

2016 рік – 530 мільйонів переглядів,

2017 рік – 562 мільйони,

2018 рік – 602 мільйони,

2019 рік – 707 мільйонів,

2020 рік – 855 мільйонів.

При цьому найбільш популярною українська Вікіпедія була в травні 2020 року, коли нею скористалися понад 110 мільйонів разів. Натомість мінімум був у липні – серпні: менш як 40 мільйонів пошуків.

Порівняння з іншими мовами

Українська Вікіпедія за підсумками грудня опинилася на 17 місці серед усіх. За рік вона опустилася на 1 позицію, пропустивши турецьку, що у 2019 році була під забороною.

Натомість українська Вікіпедія наростила свій відрив від чеської та корейської, яких обігнала ще у 2019 році, і скоротила відставання від шведської, яка поки залишається попереду.

При цьому сама ж Вікіпедія стверджує, що українська мова за поширенням займає лише 45 місце у світі. За цими даними, нею володіють трохи більш як 27 мільйонів людей.



Як українська Вікіпедія набирала популярність у 2016 – 2020 роках

Яка ситуація з російською Вікіпедією

Ще два роки тому російська Вікіпедія на території України вдвічі випереджала українську за кількістю переглядів. Вже у 2020 році цей відрив скоротився до 1,5 раза.

У самій Вікіпедії прогнозують: якщо така тенденція збережеться, то за 5 – 6 років українська Вікіпедія в Україні буде популярнішою, ніж російська.