Протягом святкування Нового року правоохоронці виявили значну кількість порушників карантинних обмежень. Зокрема, багато українців не носили захисні маски в громадських місцях.

Такі дії суперечать закону про адміністративні порушення щодо запобігання поширенню COVID-19. Про це розповіли на селекторній нараді за участю Володимира Зеленського та урядовців, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зокрема, голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що впродовж новорічних святкувань за порушення маскового режиму склали 6,5 тисяч протоколів.