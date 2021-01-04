Скільки протоколів склали у Новорічну ніч за відсутність масок: дані Офісу Президента
Протягом святкування Нового року правоохоронці виявили значну кількість порушників карантинних обмежень. Зокрема, багато українців не носили захисні маски в громадських місцях.
Такі дії суперечать закону про адміністративні порушення щодо запобігання поширенню COVID-19. Про це розповіли на селекторній нараді за участю Володимира Зеленського та урядовців, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Зокрема, голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що впродовж новорічних святкувань за порушення маскового режиму склали 6,5 тисяч протоколів.
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