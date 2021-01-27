Скільки призовників візьмуть на строкову службу в 2021 році: ЗСУ

Незабаром в Україні розпочнеться весняний призов на строкову службу. У Збройних Силах розповіли скільки строковиків планують призвати у 2021 році.
Джерело: Арміяinform
Представник Командування Сухопутних військ Микола Качаненко зазначив, що навесні й восени до війська планують призвати 32 тисячі строковиків.
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Ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована. У більший бік – навряд чи, можливо, у менший,
– сказав полковник ЗСУ.
Він додав, що під час осіннього призову в 2020 році кількість призовників була меншою на майже 3 тисячі у порівнянні з весняним.Зверніть увагу! Торік на строкову службу в ЗСУ призвали 30 тисяч 30 осіб. Зокрема, навесні було 16 460 призовників, восени – 13 570.