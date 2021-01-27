Скільки призовників візьмуть на строкову службу в 2021 році: ЗСУ

Незабаром в Україні розпочнеться весняний призов на строкову службу. У Збройних Силах розповіли скільки строковиків планують призвати у 2021 році.

Джерело: Арміяinform

Скільки буде призовників у 2021 році

Представник Командування Сухопутних військ Микола Качаненко зазначив, що навесні й восени до війська планують призвати 32 тисячі строковиків.

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Ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована. У більший бік – навряд чи, можливо, у менший,

– сказав полковник ЗСУ.

Він додав, що під час осіннього призову в 2020 році кількість призовників була меншою на майже 3 тисячі у порівнянні з весняним.

Що відомо про призов-2021

Призов до сухопутних військ ЗСУ проводитиметься з початку квітня по кінець червня.

Першими отримають повістку особи, яким вже виповнилось 20 – 27 років. Виключенням стануть ті, хто має право на часткове чи повне звільнення від проходження військової служби.

Також призов 2021 року стане першим в Україні, коли до армії призиватимуть 18-річних юнаків. При цьому потрібно буде отримати від них письмову згоду.

Тих, кому ще немає 20 років, направляти до зони проведення Операції об’єднаних сил не будуть.

До проходження військової служби можуть залучати й офіцерів запасу, які ще не досягли 43-річного віку.

Торік на строкову службу в ЗСУ призвали 30 тисяч 30 осіб. Зокрема, навесні було 16 460 призовників, восени – 13 570.