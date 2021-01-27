Скільки призовників візьмуть на строкову службу в 2021 році: ЗСУ

27 січня 2021 , 16:16
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Незабаром в Україні розпочнеться весняний призов на строкову службу. У Збройних Силах розповіли скільки строковиків планують призвати у 2021 році.

Джерело: Арміяinform

Скільки буде призовників у 2021 році

Представник Командування Сухопутних військ Микола Качаненко зазначив, що навесні й восени до війська планують призвати 32 тисячі строковиків.

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Ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована. У більший бік – навряд чи, можливо, у менший,
– сказав полковник ЗСУ.

Він додав, що під час осіннього призову в 2020 році кількість призовників була меншою на майже 3 тисячі у порівнянні з весняним.

Зверніть увагу! Торік на строкову службу в ЗСУ призвали 30 тисяч 30 осіб. Зокрема, навесні було 16 460 призовників, восени – 13 570.

Що відомо про призов-2021

  • Призов до сухопутних військ ЗСУ проводитиметься з початку квітня по кінець червня.
  • Першими отримають повістку особи, яким вже виповнилось 20 – 27 років. Виключенням стануть ті, хто має право на часткове чи повне звільнення від проходження військової служби.
  • Також призов 2021 року стане першим в Україні, коли до армії призиватимуть 18-річних юнаків. При цьому потрібно буде отримати від них письмову згоду.
  • Тих, кому ще немає 20 років, направляти до зони проведення Операції об’єднаних сил не будуть.
  • До проходження військової служби можуть залучати й офіцерів запасу, які ще не досягли 43-річного віку.