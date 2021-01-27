Незабаром в Україні розпочнеться весняний призов на строкову службу. У Збройних Силах розповіли скільки строковиків планують призвати у 2021 році.

Джерело: Арміяinform

Скільки буде призовників у 2021 році

Представник Командування Сухопутних військ Микола Качаненко зазначив, що навесні й восени до війська планують призвати 32 тисячі строковиків.

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Ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована. У більший бік – навряд чи, можливо, у менший,

– сказав полковник ЗСУ.

Він додав, що під час осіннього призову в 2020 році кількість призовників була меншою на майже 3 тисячі у порівнянні з весняним.