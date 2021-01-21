Скільки прикордонників та митників засудили у 2020 році: дані СБУ
Протягом 2020 року, за матеріалами Служби безпеки України, було засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 співробітників митної. Загалом 36 осіб отримали вирок за статтею "Контрабанда".
Також у минулому році було повідомлено про підозри понад 50 митникам та більше, ніж 31 прикордоннику. Про це інформує пресслужба СБУ.
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За матеріалами Служби безпеки, у 2020 році повідомлення про підозру отримали:
- 53 митники;
- 31 прикордонник;
- 10 осіб, які контролюють на кордоні.
У СБУ заявили, що протягом 2020 до держбюджету було донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на суму 510 мільйонів гривень.
СБУ продовжує вживати заходи з нейтралізації загроз державній безпеці
У пресслужбі додали, що СБУ продовжує вживати заходи з нейтралізації загроз державній безпеці, які пов'язані з протиправними транскордонними операціями та контрабандою.
СБУ також здійснює контррозвідувальне забезпечення митних органів та підрозділів Держприкордонслужби,
– мовится у повідомленні.
Мобільні групи силовиків продовжують виявляти та локалізувати сталі корупційні схеми і механізми незаконного ввезення в Україну контрабанди.
Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.
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