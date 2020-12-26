Собаки на сторожі закону: скільки порушників допомогли затримати чотирилапі у 2020 році
Службові собаки прикордонників у 2020 році допомогли затримати понад 400 порушників. Чотирилапі помічники сприяли у виявленні зброї, боєприпасів, наркотиків, цигарок.
Прикордонні собаки виконують чимало обов'язків. Зокрема, допомагають виявляти зброю, боєприпаси, контрабандний тютюн. Про це повідомляють у телеграмі МВС України.
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Чотирилапі помічники також відчутно зменшують бажання агресивних порушників чинити опір правоохоронцям, є запорукою безпеки під час конвоювання та охорони затриманих,
– йдеться у повідомленні.
Протягом 11 місяців 2020 року прикордонники з допомогою службових собак:
- затримали понад 400 правопорушників;
- виявили 164 одиниці зброї;
- знайшли 6,6 тисячі боєприпасів;
- виявили понад 40 тисяч пігулок наркотичної дії;
- викрили понад 100 кілограмів наркотичних засобів;
- виявили майже 1,3 мільйона пачок сигарет.
Завдяки собакам викрили сховки з контрабандним товаром на суму понад 5,6 мільйона гривень.
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Що відомо про собак на службі
- Наразі у прикордонному відомстві служать понад 1 000 собак 16 порід. Частина з них залучена до служби в районі проведення операції Об'єднаних сил.
- Інструкторів із собаками готують в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби, який розташований у Великих Мостах на Львівщині.
- Більшість собак тренують на пошук зброї, вибухонебезпечних речовин та наркотичних засобів.
- Приблизно 45% затримань на кордоні відбувається з допомогою чотирилапих помічників. Адже краще за собак виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.
Досягнення собак на службі / Інфографіка МВС України
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